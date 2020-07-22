Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM Известный актёр и режиссёр Стивен Сигал, гостящий в настоящее время в Бурятии, восхитился мастерством чемпиона по разбиванию хребтовой кости Жалсапа Манзырова. Об этом сообщается на странице Буддийской традиционной сангхи в инстаграм.

«Наши спортсмены смогли удивить человека, видевшего практически все. Стивену Сигалу показали наш традиционный спорт Сэр Хухалха — разбивание хребтовой кости, как наши чемпионы ломают даже очень большие кости», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как спортсмен на стадионе ломает кость, после чего демонстрирует его актёру, на что тот заметил, что это действительно большая кость.

Как сообщало ИА REGNUM, Стивен Сигал прибыл в республику 20 июля. В течение недели он будет знакомиться с культурой и природой республики. Он уже посетил главный буддийский храм России Иволгинский дацан, а также намерен съездить в старообрядческие деревни Тарбагатайского района и на озеро Байкал.

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