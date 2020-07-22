Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Open House Studio анонсировала свою новую приключенческую игру под названием A Tale of Paper. Об этом 21 июля сообщила «Игромания».

В A Tale of Paper игроки будут управлять бумажным мальчиком Лином, умеющим принимать различные оригами-формы. Каждая из них будет обладать особой способностью, которая поможет герою преодолевать препятствия и спасаться от врагов.

Релиз A Tale of Paper ожидается до конца 2020 года. Игра будет доступна только на консоли PlayStation 4.

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