Москва, , 09:26 — REGNUM Московские врачи выписали 1168 пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, за сутки 21 июля. Об этом сообщила 22 июля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она уточнила, что всего в столице после лечения от COVID-19 выписали 172 939 человек. Днём ранее Ракова сообщила о 853 пациентах, выписанных за сутки в Москве.

По данным на 21 июля, в Москве насчитывалось 58 623 активных больных. Скончался за время эпидемии коронавируса 4331 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице опровергли выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что бессимптомные больные не передают коронавирусную инфекцию другим людям.

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