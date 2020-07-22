Норильск, Красноярский край, , 09:25 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны, жителю Норильска Виктору Грекову 20 июля исполнилось 95 лет. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, юбиляра телеграммой поздравил президент России Владимир Путин.

Поздравления с памятными подарками ветерану передала замглавы Норильска Наталья Коростелёва.

«Мы искренне гордимся Вашим поколением — поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев и созидателей», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал ветерану здоровья и всего наилучшего.

Виктор Николаевич Греков был призван в армию в марте 1943 года. Принимал участие в боях за освобождение Белоруссии, Украины, стран Европы. 9 мая 1945 года он встретил Победу в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2020 года 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны, жителю Тверской области Борису Колесову.

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