Оффенбург, Германия, , 09:24 — REGNUM Разработчики ремейка Destroy All Humans! показали фрагменты уровня, вырезанного из оригинальной игры 2005 года. Трейлер с подзаголовком Lost Mission был опубликован 21 июля на YouTube-канале издательства THQ Nordic.

В миссии под названием The Wrong Stuff игрокам предстоит посетить секретную «Зону 42» и сразиться с армией США. По словам разработчиков, эта локация была восстановлена «из глубин рабочих архивов».

Напомним, релиз Destroy All Humans! состоится 28 июля 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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