Москва, , 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке. Об этом говорится в исследовании Минздрава РФ, которое имеется в распоряжении RT.

Так, на Чукотке зарегистрировано 275,9 нового случая на 100 тысяч населения. Далее в списке идут Ненецкий АО (141,5 нового случая), Пензенская (123,5 нового случая), Сахалинская (116,6 нового случая) и Магаданская (116,1 нового случая) области.

Также высокий уровень зафиксирован специалистами в Якутии (112,5 случая на 100 тыс. населения), Коми (105 новых случаев), Забайкальском (94,7 нового случая) и Хабаровском (93,8 нового случая) краях и в Орловской области (93,3 нового случая).

А вот регионы с наиболее низким показателем алкоголизма — Ингушетия (0,4 нового случая), Чечня (2,1 нового случая), Дагестан (10,1 нового случая), Краснодарский край (13 новых случаев), Санкт-Петербург (13,7 нового случая) и Карачаево-Черкесия (15,5 нового случая).

Сравнительно невысокий уровень наблюдается в Ставропольском крае (19,7 нового случая), Астраханской области (20,3 нового случая), Москве (25,1 нового случая) и Омской области (27,1 нового случая).

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