Самара, , 09:21 — REGNUM Бывший замначальника отдела управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ) ГУ МВД РФ по Самарской области, которого обвиняют в получении взятки, предстанет перед судом в Самаре. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый получил 500 тысяч рублей от своего подчиненного. Как считают следователи, за это он должен был незаконно бездействовать при неисполнении служебных обязанностей по контролю за исполнением подчиненными сотрудниками письменных поручений следователя по уголовному делу, которое было возбуждено по факту мошенничества работниками одной из коммерческих организаций.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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