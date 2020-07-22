Москва, 22 июля 2020, 09:12 — REGNUM В Москве для заключения брака пользовались даты с красивым сочетанием цифр, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.
Наибольшей популярностью пользовалась дата
20.06.2020 — прошло свыше 600 регистраций брака. Примерно по сотне бракосочетаний состоялось 02.02.2020, 02.06.2020,
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области противоэпидемиологические мероприятия в связи с пандемией коронавируса не стали преградой для свадеб. В течение мая 2020 года в регионе было выдано 63 свидетельства о заключении брака.
Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области в мае образовались 63 новых семьи