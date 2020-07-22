Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве для заключения брака пользовались даты с красивым сочетанием цифр, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Наибольшей популярностью пользовалась дата 20.02.2020 . Сообщается, что в этот день связали судьбы более 900 пар. 22.02.2020 и 20.03.2020 свадьбы сыграли примерно 730 и 450 пар.

20.06.2020 — прошло свыше 600 регистраций брака. Примерно по сотне бракосочетаний состоялось 02.02.2020, 02.06.2020, 22.04.2020 и 20.05.2020 . Всего для проведения свадьбы выбрали красивые даты более 3,6 тыс. пар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области противоэпидемиологические мероприятия в связи с пандемией коронавируса не стали преградой для свадеб. В течение мая 2020 года в регионе было выдано 63 свидетельства о заключении брака.

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