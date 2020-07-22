Киншаса, , 09:15 — REGNUM В столице Демократической Республики Конго (ДР Конго), Киншасе, ввели запрет на проведение традиционных поминальных обрядов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление губернатора Киншасы.

По информации корреспондентов радиостанции, теперь тела будут сразу привозить из морга на кладбище. Семьи больше не смогут забрать усопших домой для проведения традиционного ночного бдения.

Губернатор Киншасы Джентини Нгобилу Мбаку заявил, что запрет на традиционные поминки может сохраниться и после окончания пандемии коронавируса.