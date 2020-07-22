Ульяновск, , 09:04 — REGNUM В Ульяновской области «наиболее тяжелые формы заболевания» COVID-19 чаще всего встречаются «у пациентов пожилого возраста и медицинских работников». Об этом говорится в интервью начальника госпиталя для пациентов с новой коронавирусной инфекцией Центральной городской клинической больницы Ульяновска Владимира Дубаносова, опубликованное на сайте регионального министерства здравоохранения.

Говоря о возраст пациентов, врач отметил, что «основная масса» — это пациенты работоспособного возраста (от 30 до 55 лет).

«Наиболее тяжелые формы заболевания чаще всего встречаются у пациентов пожилого возраста и медицинских работников. В группе риска также люди с избыточном весом и ожирением: порядка 90% пациентов, направленных в реанимационное отделение, имеют лишний вес», — приводятся слова Владимира Дубаносова.

Врач также подчеркнул, что пациенты с лишним весом переносят коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме.

Начальник госпиталя также напомнил, что один из основных путей распространения коронавируса — воздушно-капельный (аэрозольный).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 8137 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 100. Выздоровели 5147 человек, скончались 60 пациентов с COVID-19.

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