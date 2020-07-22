Ханты-Мансийск, 22 июля 2020, 08:59 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения за сутки: Сургут — 49 положительных тестов; Сургутский район — 28; Нижневартовск — 27; Нефтеюганск — 22; Ханты-Мансийск — 16.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 22 июля зарегистрировано 14 663 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 9 952 человек, 112 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции за сутки составил на 22 июля 0,92.