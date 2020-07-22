Первомайский район, , 08:55 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области потушен крупный лесной пожар. На его ликвидацию ушло более суток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, пожар возле села Ленинское возник вечером 20 июля. Площадь возгорания составила 150 гектаров. Из-за крупного пожара в муниципальном образовании ввели режим ЧС.

Для борьбы с огнем задействовали 84 человека и 36 единиц спецтехники. Для ликвидации пожара привлекали самолет Миноброны. Пожар потушили в ночь на 22 июля.

Стоит отметить, с начала 2020 года в Оренбуржье зафиксировано 84 лесных пожара на общей площади 1832 га (для сравнения: за аналогичный период 2029 года — 154 пожара на площади 1128 га).

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