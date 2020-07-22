Пятигорск, Ставропольский край, , 08:58 — REGNUM Завершилась регистрация участников северокавказского молодежного онлайн-форума «Машук-2020». На 3000 мест было подано 4534 заявок, итоговый конкурс составит 1,511 человека на место, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе форума.

Самым активным регионом в заявочной кампании стал Ставропольский край, откуда было подано 1155 заявок (конкурс 1,54 человека на место). Затем идут Дагестан (583 заявки, конкурс 1,041 человека на место), Кабардино-Балкария (500 заявок, конкурс 1,666 человека на место), Чечня (484 заявки, конкурс 1,688 человека на место).

Кроме того, как отмечается, в этом году в связи с проведением «Машука» в режиме онлайн много заявок было подано из регионов России, не входящих в СКФО. Так, на участие в форуме претендуют 888 человек, не проживающих на Северном Кавказе, конкурс среди них составит 2,96 человека на место.

«Аудитория «Машука» не будет ограничена 3000 участниками: каждый желающий в любой точке мира сможет посмотреть церемонии открытия и закрытия, многие мероприятия и встречи в онлайн-формате», — сказано в сообщении.

Напомним, «Машук-2020» пройдет с 10 по 26 августа и включит в себя три тематические смены: «Глобальные вызовы», «Национальный код» и «Мастерская сообществ». Форум, который с 2010 года проводился у подножия одноименной горы в Пятигорске, из-за пандемии коронавируса впервые решено организовать в онлайн-режиме.

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