Пекин, , 08:55 — REGNUM Китайский автогигант Dongfeng создал люксовый бренд Voyah для электрических и гибридных автомобилей. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Согласно плану развития новой марки, в ближайшее десятилетие компания должна создать десять новых моделей. При этом основной акцент будет сделан на разработке кроссоверов и минивэнов. Уже в следующем году Voyah собирается провести официальную премьеру своей дебютной модели в серийном кузове.

Сборка машин Lantu/Voyah будет осуществляться на автопредприятии в Ухане, где ранее выпускались машины Renault. Подробности о новом бренде должны появиться уже 29 июля нынешнего года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июнь текущего года российские дилеры реализовали в общей сложности 18,3 тысячи новых автомобилей китайских брендов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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