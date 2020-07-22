Ульяновск, , 08:51 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтвержден коронавирус ещё у 100 человек. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора со ссылкой на региональный Центр гигиены и эпидемиологии.

По информации ведомства, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 8137 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 100. Под медицинским наблюдением в регионе остаются 3 603 пациента, сняты с наблюдения 21 152 человека.

Всего в Ульяновской области проведено почти 154,7 тыс. лабораторных исследований.

Ранее начальник госпиталя для пациентов с новой коронавирусной инфекцией Центральной городской клинической больницы Ульяновска Владимир Дубаносов отмечал, что «контингент пациентов достаточно разнообразен по половозрастной принадлежности», «основная масса» — пациенты работоспособного возраста.

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