Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM В Свердловской области найдены грубые нарушения в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 и в её организации. Об этом сообщает Росздравнадзор.

Внеплановые выездные проверки были проведены по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой с 16 июня по 13 июля 2020 года в отношении минздрава региона и управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. Нарушения касались организации медицинской помощи, диагностики, профилактики и лечения граждан с коронавирусной инфекцией. Среди них несоблюдение сроков лабораторных исследований на COVID-19, низкий охват такими исследованиями пациентов с диагнозами ОРВИ и грипп, низкий удельный вес подтверждения результатов исследований на COVID-19 при проведении ретестирования и т.д.

Также вскрылось расхождение в информации о перепрофилированном коечном фонде, которую предоставляют медучреждения, минздрав и Информационный центр по мониторингу ситуации. Кроме того, оказалось, что не все больницы оснащены достаточным количеством необходимого оборудования, а в некоторых из них пациентов с COVID-19 оказалось больше, чем перепрофилированных под них мест.