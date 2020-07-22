Бишкек, , 08:52 — REGNUM На аэродром Кант в Киргизии Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России 22 июля доставил медицинское имущество и шесть врачебно-сестринских бригад военных медиков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вылетевший из подмосковного военного аэродрома «Чкаловский» специальный борт в соответствии с договоренностями президентов России и Киргизии Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова доставил в республику помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Всего в составе медицинских бригад в Кант прибыли 19 медиков, в том числе военные реаниматологи и инфекционисты, которые помогут местным специалистам в диагностике и лечении больных с COVID-19, а также в организации профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения SARS-CoV-2.

В составе доставленного груза — специальное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, лекарства и средства индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Киргизии, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым договорились о ряде мер, среди которых приезд в республику большой группы врачей из России.

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