Пекин, , 08:43 — REGNUM Цены на свинину в Китае просели за прошедшую неделю по мере выравнивания ситуации спроса и предложения на рынках Поднебесной, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

С 13 по 17 июля средний индекс цен на свинину в 16 регионах страны уровня провинции, который отслеживается Министерством сельского хозяйства КНР, составил 50,24 юаня (около $7,19) за килограмм, что на 0,7% ниже в недельном исчислении.

С начала года правительство предприняло ряд мер по улучшению ситуации спроса и предложения на рынках, вливая замороженную свинину из государственных резервов, а также наращивая импорт.

Отметим, что цена на свинину в Китае взлетела в последнее время в связи со вспышкой нового коронавируса, а также в связи с африканской чумой свиней, которая выкашивала поголовье свиней с лета 2019 года.