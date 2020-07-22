Махачкала, , 08:47 — REGNUM Семь участников преступной группы, в том числе ее руководитель, задержаны в Дагестане по уголовному делу о многомиллионном хищении бюджетных средств. Среди них адвокаты и сотрудники правоохранительных органов, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2011 по 2020 год в Дагестане действовало преступное сообщество под руководством члена Адвокатской палаты республики Арсланали Абулмуслимова. В группу входили адвокаты, нотариусы, должностные лица органов внутренних дел, а также жители региона.

Подозреваемые подавали в судебные органы Дагестана сфальсифицированные иски в интересах людей, якобы имеющих право на реабилитацию в связи с их незаконным привлечением к уголовной ответственности. Право это они подтверждали поддельными документами.

Суды на основании этих документов удовлетворяли исковые требования и выносили решения о взыскании с Министерства финансов РФ компенсации морального и имущественного вреда. В результате на открытые злоумышленниками банковские счета перечислялись соответствующие средства. Так соучастникам удалось похитить из федерального бюджета не менее 78 млн рублей.

Фигуранты в зависимости от своей роли подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. В настоящее время Абулмуслимов и еще шесть активных участников банды по решению суда заключены под стражу.