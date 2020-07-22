Москва, , 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

По его словам, чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим как минимум год.

«Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае в самых быстрых реалиях потребуется не меньше шести месяцев», — цитирует его РИА Новости.

Волчков добавил, что основные трудности связаны с организацией и запуском промышленного производства вакцины от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в попытке с помощью хакеров украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса. При этом никаких доказательств предъявлено не было.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, Москва не была заинтересована в данных о разработках вакцины в других странах, поскольку разрабатывает свой собственный препарат. Поэтому, по его словам, смысла для хакеров участвовать в этой деятельности нет.

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