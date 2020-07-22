Хараре, , 08:47 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва постановил ввести на территории всей страны комендантский час «от заката до рассвета». Об этом передаёт ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, комендантский час будет введён со среды, 22 июля.

По словам президента, комендантский час необходим для того, чтобы взять под контроль вспышку коронавируса, которая унесла жизни 26 человек. В Зимбабве около 2000 человек заболели COVID-19.

Зимбабвийцев призывают оставаться дома в любое другое время, по возможности выходить на улицу только за покупками в продовольственные магазины или для обращения за медицинской помощью.

Напомним, что на следующей неделе оппозиция страны планировала провести серию антиправительственных демонстраций. Оппозиционные группы полагают, что комендантский час и ограничения были введены для того, что предотвратить демонстрации оппозиции против коррупции.

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