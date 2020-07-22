Москва, , 08:46 — REGNUM Комнаты для курения в российских аэропортах не должны становиться местами, где продвигается табачная продукция, их не стоит делать стильными и доступными для обозрения. Об этом говорится в сообщении Минздрава РФ.

В министерстве отметили, что курилки аэровокзалов зачастую становятся способом «продвижения табака и никотина». Росту потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции способствует стильное оформление таких комнат, удобное расположение и то, что они доступны для обозрения в том числе для подростков.

«Нельзя забывать, что потребление табака и никотина ведет к риску тяжелых инвалидизирующих заболеваний и преждевременной смерти», — напомнили в Минздраве РИА Новости.

Действующий антитабачный закон позволяет оборудовать в аэропортах курительные комнаты. Если эта норма будет распространена на электронные сигареты, для них также могут появиться курилки.

Читайте также: Госдума приравняла вейпы и кальяны к сигаретам и ввела ограничения

Читайте развитие сюжета: Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма