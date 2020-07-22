Пекин, , 08:33 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила желтый уровень погодного предупреждения из-за мощных ливней на обширной территории страны, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Мощные ливни с ураганами ожидаются в некоторых районах провинций Шаньдун, Хэнань, Цзянсу, Аньхой, Шэньси, Сычуань, Юньнань, а также в городе центрального подчинения Чунцине и на Тибете, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

Национальный метеорологический центр КНР предупреждает, что в ряде районов провинции Шаньдун возможны ливни до 180 мм за сутки. При этом в ряде районов вышеупомянутых регионов Китая возможны осадки до 70 мм за час.