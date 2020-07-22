Ставрополь, , 08:36 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 на Ставрополье к утру 22 июля достигло 134. За минувшие сутки в регионе скончались три человека с подтвержденным диагнозом, сообщил на своей Instagram-странице губернатор края Владимир Владимиров.

В июле на Ставрополье умерли уже 36 человек, заразившиеся коронавирусом. Случаи летального исхода с начала месяца в крае не были зарегистрированы лишь 2 июля, 13 июля и 18 июля.

Отметим, что Ставропольский край по-прежнему находится на первом этапе снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Таких регионов на Северном Кавказе лишь два, второй — Северная Осетия.