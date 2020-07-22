Москва, , 08:35 — REGNUM Возвращение теплой погоды ожидается в Москве и Подмосковье с понедельника, 27 июля. Об этом 22 июля рассказала научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Новую жизнь обычно начинают с понедельника, вот и погода решила тоже измениться в этот день», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик отметил, что с 27 июля в погоде столичного региона произойдут заметные изменения: ветер сменится на юго-восточный, а температура воздуха составит +23… +28 °С в Московской области и +25… +28 °С в Москве.

Помимо того, Вильфанд рассказал, что уже с 26 июля погода в столице России прояснится, хотя осадки и не исключены.

«Первая половина новой недели будет теплой и комфортной, но до конца текущей недели температура будет значительно ниже нормы — примерно на 3 градуса», — также рассказал метеоролог.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в среду, 22 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Температура воздуха +20… +22 °С.