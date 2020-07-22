Владивосток, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В Приморье зафиксирован рост заражений коронавирусом — 104 новых случая за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Во Владивостоке выявлено 79 заражённых коронавирусом. Увеличивается число инфицированных в районах края и крупных городах.
На 22 июля в Приморье зарегистрировано 5838 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 4350 человек, умерли 66 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае отмечается рост новых случаев заражения SARS-CoV-2 — в больницах не хватает мест.