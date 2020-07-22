Мехико, , 08:26 — REGNUM За истекшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним осложнений скончались 915 пациентов. Об этом 22 июля сообщил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter, главный эпидемиолог минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

По его данным, в результате этого общее число летальных исходов в стране стало составлять 40 400.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в Мексике было выявлено 6859 новых заразившихся коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 256 255.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Китая за прошедшие 24 часа было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.