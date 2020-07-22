Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возмутился «повальному бескультурью граждан» в местах отдыха. Об этом глава государства написал 22 июля на своей странице в Twitter.

Казахстанский лидер отметил, что справедливое возмущение вызвал урон, нанесенный «розовому» озеру Кобейтуз. Токаев считает, что эти факты выявили проблему экологического просвещения молодежи.

Глава государства добавил, что министерство образования и науки, министерство экологии, геологии и природных ресурсов, а также министерство информации и общественного развития Казахстана должны рассматривать эту задачу, как приоритетную.

Ранее степные озера в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана закрыли на карантин из-за массового скопления людей на выходных днях.

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