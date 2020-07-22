Москва, , 08:23 — REGNUM В Москве 22 июля ожидается до 21 градуса тепла, сообщает центр «Фобос».

"Метеоусловия будут определяться прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков и порывистым ветром, из-за чего температурный фон окажется на четыре градуса ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь. Воздух прогреется до 21 градуса тепла, в Московской области — до 22 градусов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, длительный сезон дождей в Шанхае в этом году поставил вековой рекорд по количеству выпавших осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Шанхае выпал рекордный с начала века объем «сливовых дождей»