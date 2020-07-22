Саратов, , 10:40 — REGNUM Режим ограничений из-за коронавируса в Саратовской области продлен до 31 июля. Такое решение озвучил губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Глава региона обеспокоен тем, что по-прежнему нет спада уровня заболеваемости. «По причине того, что устойчивого снижения уровня заболеваемости в целом в регионе пока не наблюдается, принято решение продлить ограничительный режим до 31 июля», — добавил Радаев.

Главный санитарный врач области Ольга Кожанова отметила, что одной из причин сохранения уровня заболеваемости является несоблюдение санитарных требований жителями области. В связи с этим фиксируется рост числа заболеваний внебольничной пневмонией. По ее словам, стоит возвратиться к административным мерам в отношении населения при посещении мест общего пользования без масок.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировано 424 случая заражения коронавирусной инфекции среди детей, это 5% от общего числа инфицированных. По информации на 20 июля, среди пациентов есть и малыши в возрасте до одного года, их насчитывается 27 человек.

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