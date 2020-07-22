Москва, , 08:17 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen обновила автопарк Российского футбольного союза новыми моделями легковых и легких коммерческих авто. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Российский футбольный союз получил 10 новых машин, среди которых: новый Passat, новое поколение модели Jetta, Touareg R-Line, Tiguan Sportline, Caravelle и новый Multivan.

«Прошел год с начала нашего сотрудничества с Российским футбольным союзом, и мы рады передать нашим партнерам новый парк автомобилей в самых современных модификациях: как драйв, так и мультимедиа-системы будут на высоте», — сообщил глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России Томас Мильц.

Среди переданных футбольному союзу машин оказались вэны Multivan и Caravelle. По словам главы марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России Михаила Семенихина, Multivan последнего поколения подойдет для комфортного передвижения и отдыха перед важными игровыми этапами.

Ранее стало известно, что у российских дилеров появился новый лифтбек Volkswagen Arteon.

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