Каракас, , 08:11 — REGNUM Необоснованными и лживыми назвал обвинения в свой адрес со стороны властей США председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено. Об этом он написал 21 июля на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что это не первые попытки Вашингтона подорвать демократические институты в Венесуэле. Глава инстанции подчеркнул, что судебная власть республики не намерена реагировать на любое иностранное давление.

При этом Морено отметил, что такие нападки лишь усиливают желание работать продолжать в Верховном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил награду в $5 млн за данные, которые помогут задержать Майкеля Морено. Кроме того, власти США внесли председателя суда и его супругу в санкционный список, обвинив их в причастности к коррупционным схемам.

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