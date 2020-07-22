Сеул, , 08:18 — REGNUM За истекшие сутки в Южной Корее было выявлено 63 новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщает центр контроля и профилактики заболеваний при минздраве страны.

При этом уточняется, что 29 случаев из числа новых являются локальными, остальные — ввозные.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 13 879.

Кроме этого, сообщается, что за сутки в Южной Корее от COVID-19 умер один пациент и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 279.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Германии было выявлено 454 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.