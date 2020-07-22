Пекин, , 08:04 — REGNUM Разработанный в Китае региональный авиалайнер ARJ21 обслужил уже один миллион пассажиров, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Коммерческой авиационной корпорации Китая (COMAC), рекорд в один миллион был поставлен 20 июля. Миллионный пассажир был перевезен авиакомпанией Chengdu Airlines в рамках регионального перелета.

Самолёт ARJ21 является первым турбовинтовым региональным лайнером Китая. Он рассчитан на 78−90 посадочных мест и на дальность перелета до 3700 км. Первый коммерческий рейс самолета состоялся в 2016 году.