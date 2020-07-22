Берлин, , 08:02 — REGNUM За истекшие сутки на территории Германии было выявлено 454 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает институт Роберта Коза, входящий в структуру немецкого минздрава.

По данным института, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 202 799.

Кроме этого, сообщается, что за последние 24 часа в Германии от COVID-19 скончались пять пациентов и потому теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9095.

Также отмечается, что в настоящее время в стране свыше 188 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в китайском Синьцзяне за сутки подтверждено девять новых локальных случаев COVID-19.