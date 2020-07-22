Барнаул, , 08:00 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, продлили режим безопасного поведения для пожилых. Как сообщает сегодня, 22 июля, официальный сайт региона, находиться дома граждане старше 65 лет будут с 26 июля по 22 августа.

Работающим пенсионерам на период карантина выдадут электронные листки нетрудоспособности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается, растёт число тяжелобольных с SARS-CoV-2: ух уже 112 (+17 за сутки) человек, на аппарате ИВЛ — 33 (+6 за сутки).

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