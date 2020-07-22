Новосибирск, , 07:59 — REGNUM В Новосибирской области на утро 22 июля коронавирус выявлен у 8401 человека, в том числе у 504 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июля в оперштабе региона.

За прошедшие сутки в регионе подтверждено 113 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел ещё 91 пациент, за весь период — 6390.

За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 61-летний и 71-летний мужчины, а также женщины в возрасте 60 лет и 93 года. За весь период в регионе скончались 179 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля в Новосибирской области коронавирус был выявлен у 8288 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом