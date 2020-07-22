Нью-Дели, , 07:56 — REGNUM Не менее 470 человек погибли от последствий наводнений в восьми штатах Индии, 22 июля сообщила газета The Times of India.

Ранее сообщалось о 100 жертвах стихии.

Больше всего погибших выявлено в штатах Западная Бенгалия и Ассам. Здесь наводнение началось после того, как река Брахмапутра вышла из берегов. В штате Ассам было уничтожено около 3 тыс. деревень.

Кроме того, люди погибают при наводнениях и в штатах Гуджарат, Махараштра и Бихар, а также ряде других регионов Индии. Власти развернули 800 временных лагерей для пострадавших от стихии, в которых уже находятся приблизительно 2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в городе Соронг в индонезийской провинции Западное Папуа в результате наводнения и оползней погибло по меньшей мере пять местных жителей.

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