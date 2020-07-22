Ухань, Китай, , 07:48 — REGNUM Сход оползня заблокировал русло реки в центральной китайской провинции Хубэй, сформировав серьезную запруду, которая угрожает города Эньши ниже по течению, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Запруда образовалась на реке Цинцзян, притоке реки Янцзы в результате схода огромного оползня объемом 10 млрд кубометров грунта в Эньши-Туцзя-Мяоском автономным округе провинции примерно в 5:30 по местному времени 21 июля.

По данным на 10:15 того же дня на верхнем течении произошел прорыв запруды, в связи с чем вода начала стекать вниз по течению со скоростью 200 кубометров в секунду, что чревато серьезными последствиями.

Всего 8397 жителей из 1963 домохозяйств были эвакуированы в безопасное место, сообщил мэр города Эньши Су Юн.