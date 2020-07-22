Анадырь, , 08:06 — REGNUM Чукотка продолжает прочно удерживать лидирующие позиции по количеству выявленных новых случаев заболевания алкоголизмом в регионах РФ.

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В Чукотском автономном округе за 2019 год, по данным Минздрава РФ, выявлено почти 28 новых случаев заболевания на 100 тыс. населения.

Стоит отметить, что и в 2018 году Чукотка возглавляла список регионов по числу новых случаев заболевания алкоголизмом — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет.

А вот в Якутии ситуация несколько улучшилась — если в 2018 году республика была на втором месте с показателем 23 случая на 10 тыс. взрослого населения, то в 2019 году покинула топ-5 «алкогольных» регионов.

В пятёрку лидеров по выявленным новым заболеваниям вошли, кроме Чукотки, Ненецкий автономный округ, Пензенская область, Сахалин и Колыма.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2019 году в России на учёт встали 70,9 тыс. человек, у которых были диагностированы соответствующие расстройства. Это на 5 тыс. меньше, чем годом ранее. За последние 15 лет уровень заболеваемости алкоголизмом в целом по стране снизился в три раза — в 2019 году он составил в среднем по России 48,3.