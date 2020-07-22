Петропавловск-Камчатский, , 07:45 — REGNUM В Камчатском крае за прошедшие сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в регионе инфицирование лабораторно подтверждено у 3086 человек. Врио министра здравоохранения Камчатки Елена Сорокина заявила, что «скорее всего с ковидом придётся жить дальше», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Избежать второй волны распространения коронавируса на Камчатке, по словам Сорокиной, можно только при строгом соблюдении всех мер безопасности.

«Скорее всего, нам с ковидом придется дальше жить. В том или ином варианте, но он будет с нами, и на какой промежуток времени, пока еще неизвестно. Будет ли осенью всплеск госпитализаций, сказать сейчас невозможно», — отметила врио министра здравоохранения региона.

На Камчатке за последние сутки полностью излечились 60 пациентов с коронавирусом, за весь период — 2412. Продолжают проходить лечение в стационарах 344 человека.

Власти региона готовятся ко второй волне распространения коронавирусной инфекции. В крае имеются в достаточном количестве аппараты ИВЛ, их поставка продолжается. Моногоспитали оснащают системами подачи кислорода. Для смены медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, готовится кадровый резерв.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровска заявили, что со стабильным ростом новых заражённых коронавирусом свободных койко-мест в городских больницах хватит на сутки.