Пермь, , 07:44 — REGNUM В Пермском крае представители около 50 крупных торговых центров обратились в Роспотребнадзору с просьбой разрешить им полноценно работать — возобновить работу всех площадок, в том числе фудкортов и кинотеатров, сообщают СМИ.

Представители торговых центров заявили, что сложилась катастрофическая ситуация. Если ТЦ не возобновят работу, то это чревато банкротством и полным уходом с рынка ряда магазинов.

«Мы хотим донести до вас, что, по сути, как для ТЦ, так и для арендаторов на сегодня речь уже идет не просто о выживании, каждая дополнительная неделя простоя либо неполноценной работы ставит обе стороны (ТЦ и арендаторов) практически под угрозу банкротства», — говорится в обращении Главному санитарному врачу Прикамья Виталию Костареву.

Стоит отметить, что Пермский край сейчас находится на втором этапе коронавирусного режима. Переход произошёл в начале июля в связи с улучшением эпидситуации. Однако в настоящее время показатели ухудшились и уже соответствуют первому этапу. Между тем полное открытие ТЦ возможно только на третьем этапе.

Представители пермских торговых центров обратили внимание на опыт других регионов. Где при более серьезной эпидситуации торговые центры функционируют, правда частично — закрыты фудкорты и кинотеатры.

Напомним, в Прикамье торговые центры прекратили работу согласно губернаторскому указу от 27 марта 2020 года.

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