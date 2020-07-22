Нижние Серги, Свердловская область, , 07:42 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Ранее в результате наводнения были повреждены опоры линий электропередачи. В результате сотни людей остались без электричества. Теперь в дома снова пришёл свет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля на Нижние Серги обрушился ливень. В результате часть города подтопило. Повреждено несколько мостов и домов, размыты дороги. 21 июля вода отступила.