Куньмин, Китай, , 07:42 — REGNUM Две популяции диких орхидей был найдены в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

По данным Куньминского института ботаники при Китайской академии наук, исследователями были обнаружены дикие популяции орхидей видов corybas himalaicus и corybas за время их путешествия в горы Гаолингун. Данные виды являются очень редкими.

Размер растений достигает всего нескольких сантиметров, и они обладают всего одним листочком и цветком. Популяции этих растений, которые не произрастают на территории заповедников, подвергаются истреблению со стороны человека.