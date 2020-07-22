Берлин, , 07:42 — REGNUM По меньшей мере 202 799 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в Германии после получения положительных анализов еще от 454 пациентов, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, в стране зафиксировано 9 095 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19. Также почти 190 тысяч человек излечились и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Германии был отменено требование о соблюдении двухнедельного карантина для всех, кто прибывал из Швеции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии за сутки выявили 522 случая COVID-19