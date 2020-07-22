Пекин, , 07:35 — REGNUM В Китае появился новый праздник — День полиции, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Теперь Китайская Народная Республика будет отмечать новый праздник каждое 10 января, начиная с 2021 года, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР.

Решение было принято Центральным Комитетом Коммунистической Партии Китая совместно с Госсоветом КНР. Вероятно, профессиональный праздник выходным днем не станет.

Праздник был учрежден специально для того, чтобы почтить героический труд стражей правопорядка, сообщили в министерстве. С основания КНР в 1949 году, более 14 тыс. офицеров полиции погибли, исполняя свой долг.