Окленд, США, , 07:28 — REGNUM Решение отказать в досрочном освобождении 15-летней школьнице по имени Грейс, которая была осуждена за невыполнение домашнего задания, принял окружной суд в городе Окленд в американском штате Мичиган, 21 июля сообщает газета New York Times.

Судья, которая вынесла такое решение, сочла, что девушке будет полезно оставаться в заключении. По ее словам, арест осужденной связан не с домашним заданием, а с тем, что она представляет угрозу для своей матери.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля газета Detroit Metro Times распространила информацию о том, что власти штата Мичиган добиваются освобождения Грейс. В 2019 году ее обвинили в нападении и краже, а после выпустили на свободу и дали испытательный срок.

В мае этого года девушку арестовали за невыполнение домашнего задания, посчитав это нарушением условий освобождения.

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