Новосибирск, , 07:27 — REGNUM Дорожные службы, наводя порядок в Новосибирске, вывезли 142 тонны грязи. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июля в мэрии города.

За прошедшие сутки работало 265 единиц летней техники дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) города. За 21 июля вывезено 142 тонны грязи, 57 кубометров мусора.

За сутки в Новосибирске службы городского хозяйства почистили 62 парковки, 139, 2 км тротуаров, помыли 42, 8 км тротуаров, подвернули 55 ламп и так далее.

Кроме того, территории, прилегающие к административным зданиям, обрабатываются хлорсодержащим раствором. Обработке подлежат и входные зоны в магазины, остановки, входы в метро, тротуары. Всего за сутки дезинфекция проведена на участках общей площадью 61,2 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, под Брянском власти три года не могли убрать аварийное дерево.