23 июля 2020 | Время чтения 1 мин

В Московской области сохранилось много старинных усадеб. Красивая архитектура, ухоженный парк и прогулка на свежем воздухе вдоль небольшой река Уча — всё это можно совместить с уединенным отдыхом с близкими людьми в усадьбе Марфино.

Екатерина Калаева, , 14:34 — REGNUM Усадьба Марфино расположена на берегу реки Уча Мытищинского района. История строения берет начало в XV веке — именно тогда оно впервые упоминается в летописи. Усадьба того времени отличается от той, которую видим сегодня. Называлась она тогда Швабрино. Вид, который встретит посетителей сегодня, усадьба приобрела благодаря графине Софьи Паниной и архитектору Михаилу Быковскому.

Ворота в усадьбе Марфино Калаева Екатерина © ИА REGNUM

Сейчас усадьба Марфино принадлежит военно-клиническому санаторию Министерства обороны. Это объясняет то, что совсем недавно попасть на территорию было очень трудно. Но пришло время, когда санаторий «Марфинский» открыл двери для людей, не имеющих отношения к Министерству обороны. Для посещения усадьбы достаточно предъявить паспорт при входе, вам оформят пропуск, что позволит прогуляться по усадьбе.

Отметим, что в связи с карантинными мерами на территории Марфино сегодня отдыхают исключительно те, кто заранее прошел тест на COVID-19. Но, как отмечает охранник, молодёжь все равно пытается проникнуть на территорию.

Усадьба Марфино Калаева Екатерина © ИА REGNUM

Несмотря на карантинные меры, вокруг усадьбы — множество людей. Дети с родителями рыбачат на мосту, отделяющем транспортную остановку от усадьбы, кто-то катается на велосипедах, кто-то просто прогуливается по окрестностям, что особенно приятно в солнечный день. Лес, речка и тишина создают особую атмосферу, позволяющую хотя бы на пару часов отвлечься от городского шума и суеты.

Дорога к пруду в усадьбе Марфино Калаева Екатерина © ИА REGNUM

Усадьба Марфино расположена в Московской области в Мытищинском районе. Добраться можно на общественном транспорте. Если ехать с Савеловского вокзала на электричке до станции «Катуар», далее на автобусе № 37 проехать до конечной остановки и пройти пешком до КПП санатория. Также добраться можно от метро Алтуфьево, на автобусе №519 доехав до поселка Марфино. На машине нужно ехать по Дмитровскому шоссе, добравшись до усадьбы, автомобиль припарковать на стоянке возле КПП.