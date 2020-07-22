Хабаровск, , 07:24 — REGNUM В Хабаровске три дежурных группы в детских садах закрыты на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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На данный момент работают 937 групп из 984 в 88 детских садах и в двух школах, где организованы дошкольные группы. В сады ходят около 17 тыс. детей разного возраста.

В нескольких группах идёт ремонт, в основном ситуация не критическая, но по информации управления образования Хабаровска, продолжается рост случаев заражения коронавирусом в детских садах.

На 21 июля были по этой причине закрыты одна группа в 130-м детском саду и две в саду № 138, где заболели два воспитателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске не хватает в больницах мест для пациентов с коронавирусом. Ежедневно фиксируют более 100 новых носителей SARS-CoV-2.